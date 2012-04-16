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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Криминал

Избит защитник Химкинского леса

16 апреля 2012, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Избитый сегодня в Подмосковье защитник Химкинского леса Алексей Дмитриев госпитализирован с сотрясением мозга. Об этом сообщила активистка  движения Алла Чернышева в своем микроблоге в Twitter.


 Ранее стало известно, что на Дмитриева напали в подъезде дома, где он проживает. Коллеги эколога связывают происшествие с его общественной деятельностью.

 С 2006 г. в Химках произошло несколько нападений на гражданских активистов. Наиболее известными стали покушения на защитников Химкинского леса Константина Фетисова и Михаила Бекетова, ставшего инвалидом.

НС

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