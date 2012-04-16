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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Махачкале сработало третье взрывное устройство

16 апреля 2012, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Махачкале в результате взрыва автомобиля пострадал человек. Автомобиль взорвался при движении по улице. Водитель машины получил серьезные травмы и доставлен в ближайшую больницу.


 На месте происшествия работают сотрудники полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сегодня ночью произошел взрыв возле жилого дома на проспекте Акушинского. Погиб мужчина. Кроме того, поздно вечером 15 апреля 2012 г. взрывное устройство сработало возле магазина одежды на улице Радищева. В результате получила ранения женщина.

НС

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