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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Криминал

СК попросит ареста полицейского, якобы сбившего женщину с ребенком

16 апреля 2012, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Управление Следственного комитета (СК) по Петербургу попросит суд арестовать полицейского в связи с произошедшим в воскресенье ДТП, в котором сотрудник насмерть сбил двух пешеходов.


 Авария произошла около 22.00 в воскресенье у дома 50 на улице Руставели в Калининском районе. В понедельник источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что машину вел офицер полиции, который, по предварительным данным, в зоне пешеходного перехода сбил насмерть женщину и школьника 1999 года рождения. Возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц; максимальная санкция - семь лет лишения свободы). Решается вопрос об аресте. Подозреваемый сейчас задержан, сообщают РИА Новости.

НС

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