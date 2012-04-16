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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Криминал

Глава фирмы - поставщика Минобороны оказался мошенником

16 апреля 2012, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве по подозрению в мошенничестве на 7,5 млн руб. задержаны генеральный директор коммерческой фирмы и его сообщник. Их задержали сразу же после получения ими требуемой суммы.


 Представляясь доверенными лицами высокопоставленных сотрудников правительства РФ, они обещали бизнесмену за 7,5 млн руб. гарантированную победу в конкурсе на право заключения крупного государственного контракта. По данным МВД, подозреваемые ввели в заблуждение представителя строительной фирмы относительно своего должностного положения и связей в правительстве РФ и предложили содействие в выигрыше аукциона на выполнение подрядных работ по строительству, финансируемому из бюджета Москвы. Свою помощь в заключении госконтракта стоимостью свыше 1 млрд руб. сообщники оценили в 7,5 млн рублей. При этом они заявили, что часть из этой суммы якобы предназначалась для дачи взятки высокопоставленным должностным лицам правительства. Представитель строительной компании обратился с заявлением в полицию. Участников группы задержали в одном из столичных кафе, сообщает РБК.


В отношении задержанных возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч .4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Установлено, что один из них является генеральным директором крупной фирмы, занимающейся поставкой высокотехнологического медицинского оборудования для Министерства обороны РФ.

НС

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