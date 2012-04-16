Москвич, погуляв в клубе, сбил четырех человек и повредил 7 машин

//Криминал

16 апреля 2012, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Девятнадцатилетний москвич на дорогой иномарке (Infinity) сбил четырех пассажиров и разбил семь автомобилей, уезжая утром из ночного клуба на Барсеневской набережной в центре Москвы.



38-летняя жительница Подмосковья с переломом позвоночника была госпитализирована, еще трое пострадавших с ушибами лодыжки, головы, гематомами ягодиц, переломом кисти, после оказания медицинской помощи были отпущены, сообщают «Вести».

Повреждены машины Mitsubishi Lancer, "ВАЗ-21099", BMW 535, Audi А6, Toyota Runner и два автомобиля Land Rover. По поводу случившегося проводится проверка.



