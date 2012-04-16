В колонии под Иркутском заключенные устроили драку, двое пострадавших

//Криминал

16 апреля 2012, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

Двое осужденных получили черепно-мозговую травму в результате драки, произошедшей в воскресенье вечером в одном из отрядов исправительной колонии номер 6 поселка Плишкино под Иркутском.



В отряде находились 30 человек.

Семеро осужденных, принимавшие участие в потасовке, забаррикадировали вход в отряд и потребовали приезда начальника ГУФСИН, сообщает ИТАР-ТАСС.

В то же время, к колонии подъехали гражданские лица на 25 автомобилях. Они находились в агрессивном состоянии и пытались проникнуть на территорию колонии.

На место происшествия прибыл начальник ГУФСИН Павел Радченко, после беседы с ним участники драки сняли баррикады. Никакие требования осужденными не выдвигались. Специальные средства и физическая сила к ним не применялись, сотрудники спецподразделений на территорию учреждения не вводились.



