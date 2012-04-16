В Приморье неизвестные вломились в один из корпусов университета

//Криминал

16 апреля 2012, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]

Неизвестные захватили один из корпусов Владивостокского государственного университета (ВГУЭС) в Приморье. Взломав дверь, они проникли в корпус, расположенный по адресу: Уткинская, 1.



При этом они утверждали, что корпус принадлежит им. Несколько мужчин выставили за дверь пост охраны ВГУЭС.

По его словам, захватчики не представили документы, подтверждающие законность их действий. На место происшествия был вызван наряд полиции, оперативники взяли показания у охранника.



В захваченном здании находится оборудование, предназначенное для обучения, его примерная стоимость составляет 400 тысяч рублей. Ранее там шел учебный процесс, но сейчас здание находится в аварийном состоянии и требует ремонта. ВГУЭС, получив в реестр этот корпус, начал готовить документы на его реконструкцию.



Здание в 1993 году было закреплено на праве оперативного управления за государственным образовательным учреждением "Высшее профессиональное училище лицей №38" и внесено в реестр федерального имущества в качестве объекта федерального имущества согласно свидетельству ТУ Минимущества РФ по Приморскому краю. Право оперативного управления за лицеем №38 было зарегистрировано главным управлением федеральной регистрационной службы по Приморскому краю девятого октября 2002 года, сообщает РИА Новости.



С 1993 года Лицей №38 занимал указанное здание и осуществлял в нем образовательную деятельность до момента реорганизации в форме присоединения к государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" (ВГУЭС).



