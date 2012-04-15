У магазина в центре Махачкалы сработало взрывное устройство

//Криминал

15 апреля 2012, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

Взрыв прогремел у магазина в центре Махачкалы сегодня вечером. В МВД Дагестана подтвердили факт взрыва. Пострадала женщина. Это случилось примерно в 21.20 мск на перекрестке улиц Радищева и Коркмасова.

По предварительным данным, взрывное устройство сработало у магазина мужской одежды, сообщают РИА Новости.

Взрыв произошел всего в квартале от стадиона "Динамо", где закончился матч между махачкалинским клубом "Анжи" и московским "Динамо".



