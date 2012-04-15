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У магазина в центре Махачкалы сработало взрывное устройство
15 апреля 2012, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]
Взрыв прогремел у магазина в центре Махачкалы сегодня вечером. В МВД Дагестана подтвердили факт взрыва. Пострадала женщина. Это случилось примерно в 21.20 мск на перекрестке улиц Радищева и Коркмасова.
По предварительным данным, взрывное устройство сработало у магазина мужской одежды, сообщают РИА Новости.
Взрыв произошел всего в квартале от стадиона "Динамо", где закончился матч между махачкалинским клубом "Анжи" и московским "Динамо".