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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Нальчике девятилетнюю девочку раздавили колеса мусоровоза

15 апреля 2012, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

Девятилетняя девочка, катаясь на велосипеде, погибла под колесами мусоровоза "Камаз" в Нальчике. Водитель выполнял движение задним ходом для того, чтобы произвести разворот.


 Трагедия произошла около 15.50 во дворе одного из домов по улице Головко в Нальчике. Водитель в ходе маневра наехал на девочку, которая  в это время выехала из кустов на велосипеде.
В результате девочка, которая приехала в Нальчик в гости из станицы Котляревской Майского района Кабардино-Балкарии, скончалась на месте происшествия сообщают РИА Новости. Проводится расследование.

НС

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