В Нальчике девятилетнюю девочку раздавили колеса мусоровоза

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15 апреля 2012, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

Девятилетняя девочка, катаясь на велосипеде, погибла под колесами мусоровоза "Камаз" в Нальчике. Водитель выполнял движение задним ходом для того, чтобы произвести разворот.



Трагедия произошла около 15.50 во дворе одного из домов по улице Головко в Нальчике. Водитель в ходе маневра наехал на девочку, которая в это время выехала из кустов на велосипеде.

В результате девочка, которая приехала в Нальчик в гости из станицы Котляревской Майского района Кабардино-Балкарии, скончалась на месте происшествия сообщают РИА Новости. Проводится расследование.



