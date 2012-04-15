В Курортном районе Петербурга преследовали нарушителя

//Криминал

15 апреля 2012, 12:09 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

volgasib.ru

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», экипаж ГИБДД на 1 километре Приморского шоссе попытался остановить автомашину Ford C-Max, водитель которой нарушил Правила дорожного движения.

Шофер не подчинился, и попытался скрыться в сторону Вокзальной улицы поселка Солнечное. Не справившись с управлением, злоумышленник съехал на левую обочину, заскочил на снежный вал и встал. Когда полицейские подбежали к иномарке, в салоне никого не было, ключ вставлен в замок зажигания.



При проверке по базе данных выяснилось, что гознаки принадлежат полицейскому автомобилю ВАЗ-2115 и имеют признаки подделки. По VIN-номеру иномарки установлено, что машина с 11 апреля находится в розыске как похищенная.