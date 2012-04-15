Педофил, похитивший 12-летнего школьника жил у кладбища в Подмосковье

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15 апреля 2012, 11:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Московской области задержан 28-летний житель Краснозаводска, подозреваемого в похищении 12-летнего мальчика. По данным правоохранительных органов, мужчина совершил надругался над ребёнком в минувший понедельник.

"Еще 9 апреля в Краснозаводске Сергиево-Посадского района Подмосковья пропал 12-летний мальчик, который на следующий день нашелся", — сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс. Из бесед с несовершеннолетним полиция выяснила, что его похитил неизвестный мужчина, совершил с ребенком действия сексуального характера, после чего бросил и скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет). Был создан штаб по расследованию данного преступления, весь личный состав управления МВД по Сергиево-Посадскому району был брошен на раскрытие данного преступления.

"В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили личность 28-летнего жителя Краснозаводска, подозреваемого в совершении этого преступления", — сказал источник в правоохранительных органах. Он отметил, что подозреваемый уже ранее был судим за кражи, мошенничество и разбой.

Для розыска и задержания мужчины были созданы специальные мобильные группы, которые отрабатывали связи подозреваемого и жилой сектор. В пятницу примерно в 20 часов на одном из кладбищ Сергиево-Посадского района подозреваемый был замечен. При виде полиции он попытался скрыться. Во время задержания он нанес себе два непроникающих ножевых ранения в грудь.

Подозреваемый был задержан и госпитализирован в одну из районных больниц.