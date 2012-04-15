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Один десантник погиб в поножовщине, второй тяжело ранен в Новороссийске
15 апреля 2012, 07:20 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]
В Новороссийске один военнослужащий части ВДВ стал жертвой драки, возникшей на одной из улиц города с местными жителями, а его товарищ получил тяжелые ранения. Возбуждено дело, подозреваемые задержаны.
"Инцидент произошел утром в субботу. Группа десантников находилась в городе. У военнослужащих возник конфликт с двумя местными жителями. Словесная перепалка перешла в поножовщину. Двое местных жителей нанесли одному из десантников несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Его сослуживец, также получивший несколько ножевых ранений, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу", - сообщили в штабе новороссийского гарнизона, передает "Интерфакс-Юг".
По его словам, в ходе проведенных оперативных мероприятий полиция задержала двоих подозреваемых в нападении на военнослужащих. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("убийство"). Обстоятельства дела устанавливаются.