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//Криминал

На Украине застрелили известного бизнесмена

14 апреля 2012, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине застрелили известного бизнесмена

В субботу в центре Днепропетровска  застрелен известный бизнесмен Геннадий Аксельрод. Неизвестный выстрелил в лобовое стекло автомобиля в тот момент, когда Геннадий Аксельрод подъехал к своему дому.


 Бизнесмен cделал попытку скрыться, однако убийца произвел еще несколько выстрелов ему в голову. Об этом сообщил начальник центра по связям с общественностью местного УМВД Алексей Щербатов. "Мы подтверждаем факт убийства. Зафиксировано три огнестрельных ранения", — добавил он. Милиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство", передают vesti.ru.
Геннадий Аксельрод являлся вице-президентом финансово-промышленной группы "Спарта", занимался недвижимостью. В 2010 уже совершалась попытка покушения на его жизнь, тогда он отделался ранениями.

НС

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