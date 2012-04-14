На Украине застрелили известного бизнесмена

//Криминал

14 апреля 2012, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

В субботу в центре Днепропетровска застрелен известный бизнесмен Геннадий Аксельрод. Неизвестный выстрелил в лобовое стекло автомобиля в тот момент, когда Геннадий Аксельрод подъехал к своему дому.



Бизнесмен cделал попытку скрыться, однако убийца произвел еще несколько выстрелов ему в голову. Об этом сообщил начальник центра по связям с общественностью местного УМВД Алексей Щербатов. "Мы подтверждаем факт убийства. Зафиксировано три огнестрельных ранения", — добавил он. Милиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство", передают vesti.ru.

Геннадий Аксельрод являлся вице-президентом финансово-промышленной группы "Спарта", занимался недвижимостью. В 2010 уже совершалась попытка покушения на его жизнь, тогда он отделался ранениями.



