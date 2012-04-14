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//Криминал

Полицейский, который устроил ДТП в пьяном состоянии, уволен

14 апреля 2012, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейский, который устроил ДТП в пьяном состоянии, уволен

12 апреля ночью на пересечении Рябиновой и Верейской улиц произошло ДТП с участием автомобиля Audi A6. Сотрудник полиции   повредил три машины,  его коллега получил серьезные травмы.


 В ходе разбирательства выяснилось, что за рулем находился младший сержант полиции, который служил во втором оперативном полку ГУ МВД России по Москве. В качестве пассажира в машине находился стажер того же полка. Он получил сотрясение головного мозга и травму глаза.
Медицинское освидетельствование установило, что младший сержант находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Интерфакс».
Вчера виновник аварии уволен из органов внутренних дел. Заместителю командира роты по работе с личным составом, в которой служил уволенный, объявлено неполное служебное соответствие. Заместителю командира батальона по работе с личным составом объявлен строгий выговор, а командиру батальона - выговор.

НС

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