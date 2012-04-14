В Петербурге у мигрантов в трусах нашли наркотики

//Криминал

14 апреля 2012, 13:05 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

yubik.net.ru

Петербургскими наркополицейскими за сбыт более 100 граммов наркотиков были задержаны уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Как сообщает региональное управление ФСКН, в ходе закупки уроженец Азербайджана 1975 года рождения получил деньги на приобретение смеси героина и метадона. Наблюдая за ним, наркополицейские установили, что за «товаром» он отправился к уроженцу Таджикистана 1984 года рождения, которому и передал помеченные для закупки деньги.



После передачи закупщику свертка с наркотиком, оба торговца были задержаны. В ходе последующего досмотра у обоих мужчин на руках были обнаружены следы веществ, которыми были помечены купюры, при них находились закупочные деньги, а также у каждого в трусах находилось по небольшому свертку (10 и 5 граммов) с наркотиком. Возбуждено уголовное дело, задержанные проверяются на причастность к этническим преступным формированиям. Обоим избрана мера пресечения в виде ареста.