Бизнес-леди не любила возвращать долги

//Криминал

14 апреля 2012, 12:59 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

vmurmanske.ru

Петербурженка на короткий срок одолжила 300 тысяч рублей своей знакомой для развития бизнеса, однако недобросовестная предпринимательница не спешила возвращать долг. Потеряв надежду получить свои деньги, женщина обратилась в Кировский районный суд с исковым заявлением о возмещении суммы долга. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу.



Судебный пристав-исполнитель Кировского районного отдела выяснил, что должница не проживает по месту прописки, и уведомить ее лично о возбуждении исполнительного производства не представляется возможным.

Тогда пристав предпринял другие меры воздействия на бизнес-леди - ограничил выезд должницы за пределы РФ, направил постановления о розыске ее счетов в банке, наличии долей в различных обществах с ограниченной ответственностью, а также запросы в Федеральную регистрационную службу и другие ведомства.



В результате проделанной работы выяснилось, что должница платежеспособна. Пристав арестовал ее счета и выписал постановление о перечислении арестованных средств на расчетный счет Кировского районного отдела судебных приставов. Также было выявлено и арестовано недвижимое имущество предпринимательницы.



Активные действия судебного пристава-исполнителя вынудили должницу явиться на прием в районный отдел. После разговора с приставом петербурженка погасила задолженность в полном объеме. На имя судебного пристава-исполнителя поступила благодарность от взыскательницы.