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//Криминал

Бизнес-леди не любила возвращать долги

14 апреля 2012, 12:59 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Бизнес-леди не любила возвращать долги
vmurmanske.ru

Петербурженка  на короткий срок одолжила 300 тысяч рублей своей знакомой для развития бизнеса, однако недобросовестная предпринимательница не спешила возвращать долг. Потеряв надежду получить свои деньги,  женщина обратилась в Кировский районный суд с исковым заявлением о возмещении суммы долга. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу.


Судебный пристав-исполнитель Кировского районного отдела выяснил, что должница не проживает по месту прописки, и уведомить ее лично о возбуждении исполнительного производства не представляется возможным.
Тогда пристав предпринял другие меры воздействия на бизнес-леди -  ограничил выезд должницы за пределы РФ, направил постановления о розыске ее счетов в банке, наличии долей в различных обществах с ограниченной ответственностью, а также запросы в Федеральную регистрационную службу и другие ведомства.


В результате проделанной работы выяснилось, что должница платежеспособна. Пристав арестовал ее счета и выписал постановление о перечислении арестованных средств на расчетный счет Кировского районного отдела судебных приставов. Также было выявлено и арестовано недвижимое имущество предпринимательницы.


Активные действия судебного пристава-исполнителя  вынудили должницу явиться на прием в районный отдел. После разговора с приставом петербурженка погасила задолженность в полном объеме. На имя судебного пристава-исполнителя поступила благодарность от взыскательницы.

АН