В Марий Эл уроженца КБР осудили на 1 год 10 месяцев за незаконную вырубку леса

В Марий Эл на 1 год и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима был осужден неработающий уроженец Кабардино-Балкарской республики Юрий Кушхов.

Мужчина был осужден за незаконную рубку леса с ущербом более 500 тысяч рублей. Кушхов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Об этом пишет РБК. Как сообщает прокуратура Марий Эл, в августе 2010 года осужденный незаконно вырубил 36,8 куб. м лесных насаждений на территории Пектубаевского лесного участка Новоторъяльского лесничества.