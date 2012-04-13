Гей-активиста ограбили в кафе в центре Петербурга

Гей-активист Николай Алексеев, основатель движения Московского гей-парада и российского правозащитного ЛГБТ-проекта GayRussia.Ru был ограблен в одном из кафе в самом центре Петербурга, сообщили Metro в проекте GayRussia.Ru.



Из-за инцидента Николай Алексеев был вынужден прервать свою бессрочную акцию против закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних в Петербурге.



"Преступление произошло в одном из заведений напротив Московского вокзала около 23 часов 30 минут. В этот момент по предположению двое злоумышленников украли у Николая Алексеева сумку с дорогой фотокамерой марки Canon 5D, в которой также находились некоторые другие вещи. Догнать преступников по горячим следам не удалось", - говорят в ЛГБТ-движении.



По словам гей-активиста, "администрация заведения не сделала ничего для того, чтобы содействовать в расследовании произошедшего. Мне было сказано, что ни одной видеокамеры в кафе не установлено, хотя я уверен, что это ложь".



Алексеев оценил свой материальный ущерб на сумму порядка 100 тысяч рублей.

Как сообщалось накануне, лидер российского ЛГБТ-движения Николай Алексеев был задержан полицией Петербурга за проведение одиночного пикета у здания Смольного. Алексеев встал у входа в городскую администрацию с плакатом "Гомосексуализм" - это не извращение.Извращение-это хоккей на траве и балет на льду.