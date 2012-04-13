Курительная смесь рассылалась из Петербурга по всей России

Сотрудниками Следственной службы петербургского наркоконтроля возбуждено уголовное дело в отношении преступной группы, легализовавшей более 45 миллионов рублей от продажи курительных смесей. Как сообщили "Конкретно.ру" в УФСКН, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля установили, что с июня 2010 года по апрель 2011 года на территории Петербурга действовала преступная группа, которая рассылала курительные смеси по территории России.

География распространения таких «посылок» была широка – вплоть до Дальнего Востока, исключением был Петербург, здесь только изготавливали, фасовали и отправляли курительные смеси.



Схема действий была такова: потребитель осуществлял заказ «товара» через сайт в интернете, торговцы отправляли запечатанные пакеты на определенное почтовое отделение, где получатель, оплатив товар наложенным платежом, получал посылку.



В процессе работы по делу наркополицейские в тесном взаимодействии с сотрудниками Службы безопасности Почты России фиксировали эти отправления, изымали их (эти действия проходили в различных городах России), устанавливали лиц, причастных к этой деятельности.



Заключительной фазой оперативных мероприятий стало задержание в Петербурге 5 участников этой группы. Всего же в нее входило около 10 человек. Все задержанные – молодые люди 82-85 годов рождения.

После задержания было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого установлено, что преступная группа легализовала денежные средства в сумме 45 490 600 рублей.