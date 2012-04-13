В Москве ловят таксистов-нелегалов

В Москве полицейские задержали несколько таксистов-нелегалов. В городе продолжаются крупномасштабные предприятия по выявлению нелегальных перевозчиков, отмечает управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

Операция по задержанию таксистов-нелегалов началась с контрольной поездки. Стоимость поездки колебалась от 100 рублей до нескольких тысяч, у водителей не было специального разрешения Департамента транспорта. Об этом пишет РБК. Водители и их транспортные средства не были зарегистрированы в реестре организаций, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг гражданам по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Москвы.