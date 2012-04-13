Доку Умарова обвинили в подготовке покушения на Путина

Чеченского боевика Доку Умарова заочно обвинили в подготовке покушения на председателя Правительства Владимира Путина. Соответствующее постановление вынесла Федеральная служба безопасности.

В феврале спецслужбы Украины и России предотвратили покушение на Владимира Путина, задержав в Одессе гражданина Казахстана и уроженца Чечни. Задержанных подозревают в подготовке преступления. В настоящее время Генеральная прокуратура России готовит документы для отправки в Киев, чтобы потребовать экстрадиции арестованных, пишет газета «Коммерсантъ». Доку Умаров уже был заочно арестован год назад по решению Басманного суда Москвы. Умарова объявили в международный розыск. Это было сделано после того, как он взял на себя ответственность за теракт в столичном аэропорту Домодедово.