В Москве майора полиции задержали за взятку в 30 тысяч рублей

В Москве за взятку в размере 30 тысяч рублей была задержана майор полиции. Задержанная занимает пост начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД по столичному району Кунцево.

Женщину задержали при получении взятки за непостановку ребенка на учет. Как отмечает пресс-служба ГУ Министерства внутренних дел РФ по Москве, подозреваемою задержали сотрудники отдела собственной безопасности УВД по Западному административному округу города и ФСБ. Впоследствии материалы по данному делу будут переданы в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.