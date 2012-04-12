Группа из 10 боевиков блокирована в Ингушетии, ведётся артобстрел

В Ингушетии в настоящее время группа боевиков из 10 человек блокирована в лесу между селениями Галашки и Мужич в Сунженском районе. Идет массированный артиллерийский обстрел лесного массива. С рассветом спецоперация по задержанию боевиков продолжится.

"Днем в Сунженском районе сотрудники силовых структур проводили мероприятия по обследованию лесной местности в целях поиска и задержания участников незаконных вооруженных формирований. В это время полицейских обстреляли. Завязалось боестолкновение с группой боевиков численностью до 10 человек", — рассказали в правоохранительных органах республики, передает Интерфакс.

Информации о пострадавших полицейских пока нет.

"АН" писали, что в Ингушетии на минувшей неделе спецназовцы по ошибке убили трёх рабочих местного кирпичного завода. Однако местный Национальный антитеррористический комитет 3 апреля публично объявил погибших шахидами, извратив факты. За его враньё пришлось отдуваться главе республики Юнусбеку Евкурову.