На западе Москвы произошла драка со стрельбой

На западе Москвы вечером в четверг, 12 апреля, произошла драка со стрельбой. Инцидент произошел около 18.30 по мск. Сведений о пострадавших в результате драки нет.

Как стало известно, с места происшествия скрылись два автомобиля "Лада Приора" черного и белого цвета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.Данных о пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.