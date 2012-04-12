В Нальчике полицейских подозревают в избиении задержанного

В Кабардино-Балкарии сотрудники полиции подозреваются в избиении задержанного. По данному факту возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 6 марта 2012 года в городе Нальчике.

В этот день сотрудники МВД по Кабардино-Балкарской Республике задержали 29-летнего жителя Нальчика.Полицейские доставили задержанного в административное здание МВД, передает РИА Новости. После этого его избили в здании МВД. У потерпевшего обнаружили перелом поясничного позвонка и сотрясение мозга. Уголовное дело было возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия или с угрозой его применения).