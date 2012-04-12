В Белоруссии скрывались чеченские боевики

В Белоруссии задержаны двое чеченских боевиков, подозреваемых в убийстве полицейского патруля на российской территории в Грозном, сообщает Центр информации и общественных связей Комитета госбезопасности РБ.

"Двое из задержанных причастны к деятельности незаконных вооруженных формирований и объявлены российскими спецслужбами в международный розыск за расстрел полицейского патруля в город Грозный", - говорится в сообщении КГБ Беларуси, передает Би-Би-Си.

На допросах задержанные признались, что они собирались пересечь белорусско-польскую границу. По информации КГБ Белоруссии, в соответствии с межгосударственным соглашением задержанные будут переданы российской стороне.