Питерские «черные банкиры» обналичили 100 миллионов рублей

Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность». Дело возбуждено в отношении петербуржца Луковникова А.И., который совместно со своими сообщниками осуществлял обналичивание, транзит и конвертацию денежных средств в интересах юридических и физических лиц.



Как сообщили «Конкретно.ру» в ГУ МВД по СЗФО, в результате проведения длительной оперативной разработки сотрудники Главка установили, что основными клиентами участников преступной группы являлись государственные структуры и коммерческие организации. Злоумышленники создали схему, которая позволяла осуществлять хищение средств из бюджета, уклоняться от уплаты налогов и выводить денежные средства за границу. Среди сообщников преступной группы были сотрудники кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории разных субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, Московской и Вологодской областей.

Оперативники выяснили, что нелегальный оборот денежных средств через подставные организации данной преступной группы составлял не менее 100 миллионов рублей ежемесячно. В результате своей деятельности злоумышленники извлекли доход в сумме более 20 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, Луковников А.И. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Остальные члены преступной группы активно сотрудничают со следствием.