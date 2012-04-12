На российско-финляндской границе ликвидирован канал перевозки боеприпасов

Профессиональные слаженные действия сотрудников правоохранительного блока Выборгской таможни позволили раскрыть серьёзное преступление в сфере, отнесённой к интересам национальной безопасности государства.



Сотрудниками Выборгской таможни завершен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, итогом которых стала ликвидация крупного контрабандного канала по ввозу на территорию таможенного союза оружия, его основных частей, боеприпасов и взрывчатых веществ.



Как сообщили "Конкретно.ру" в СЗТУ, в рамках проводимых мероприятий 21 марта 2012 года сотрудниками оперативно-розыскного отдела Выборгской таможни на ТП МАПП «Торфяновка» было задержано транспортное средство Hyundai Santa Fe. В ходе осмотра места происшествия у двух граждан России, следовавших в автомобиле, было изъято 14,5 килограммов пороха. Необходимо отметить, что данное взрывчатое вещество в соответствии с Указом Президента РФ от 17.12.2011 года №1661 отнесено к товарам, ввоз которых на территорию Российской Федерации контролируется по соображениям национальной безопасности. По данному факту отделом дознания Выборгской таможни 28 марта 2012 года в отношении шести граждан Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226-прим – «контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, совершенная организованной группой».



Далее в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий или попросту обысков сотрудниками правоохранительного блока Выборгской таможни в рамках имеющихся полномочий были обнаружены и изъяты находящиеся в незаконном обороте ружьё и револьвер, 6 килограммов пороха, более 350 штук боеприпасов (в том числе и сверхкрупного калибра), 7 единиц основных частей оружия (затвор, ударно-спусковой механизм, стволы нарезные и гладкие и т.д.). Кроме того, у задержанных было обнаружено оборудование для производства боеприпасов к нарезному оружию и более 10 кг комплектующих для изготовления патронов: гильзы, пули, капсюли.



Особо стоит отметить то, что задержанное взрывчатое вещество использовалось для производства боеприпасов для нарезного оружия, как длинноствольного (винтовки), так и короткоствольного (пистолеты), причём производство и реализация данных боеприпасов, в нарушение действующего законодательства, регулирующего оборот данной группы товаров, осуществлялись абсолютно бесконтрольно, что характеризует особую общественную опасность указанных деяний.



Полученные результаты оперативно-розыскной деятельности и проведенные следственные действия позволили установить и изобличить всех участников организованной группы. Два человека были задержаны в Выборге и трое – в Санкт-Петербурге. В настоящий момент в отношении четырёх задержанных избрана мера пресечения – арест, один человек отпущен под залог в 500 тыс. рублей, ещё один человек объявлен в розыск.