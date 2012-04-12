В Петербурге задержан пенсионер-педофил
12 апреля 2012, 13:45 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Задержан 74-летний петербуржец по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки, ученицы 2-го класса одной из школ города. Преступление было совершено 9 апреля в Центральном районе.
Сотрудниками 1-го отдела ОРЧ-1 ГУ МВД по подозрению задержан 74-летний Евгений И., пенсионер, проживающий в доме 10 по Херсонской улице.
Было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.