В Приморском районе Петербурга зарезана продавщица из Узбекистана

Накануне около 9:30 в снимаемой квартире дома 7 по Лыжному переулку с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп гражданки Узбекистана, 38-летней рабочей магазина «Пятерочка». Женщина имела временную регистрацию в Петербурге.



Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», по подозрению в убийстве разыскивается муж погибшей, некий Ильяс Авазов. На кухне указанной квартиры он нанес своей жене удар ножом в сердце и скрылся.

Подозреваемому на вид 40-45 лет, рост 180 см, темноволосый, носит усы.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.