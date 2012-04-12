В Приморском районе Петербурга зарезана продавщица из Узбекистана
12 апреля 2012, 13:35 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Накануне около 9:30 в снимаемой квартире дома 7 по Лыжному переулку с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп гражданки Узбекистана, 38-летней рабочей магазина «Пятерочка». Женщина имела временную регистрацию в Петербурге.
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», по подозрению в убийстве разыскивается муж погибшей, некий Ильяс Авазов. На кухне указанной квартиры он нанес своей жене удар ножом в сердце и скрылся.
Подозреваемому на вид 40-45 лет, рост 180 см, темноволосый, носит усы.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.