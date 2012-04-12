В Центральном районе Петербурга повесился пенсионер
12 апреля 2012, 13:16 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Пожилой мужчина ушел в ванную, связал себе ноги и сунул голову в петлю из электрического провода.
Правоохранительные органы Центрального района устанавливают обстоятельства предполагаемого самоубийства 74-летнего петербуржца.
Как передает АН «Оперативное прикрытие», пожилой мужчина был обнаружен повешенным на электропроводе в ванной комнате своей квартиры дома 16 по Кавалергардской улице накануне около 18:30 родственниками. Его ноги были связаны брючным ремнем.
Труп направлен в морг для установления причины смерти. Квартира на профилактическом учете в полиции не состоит.