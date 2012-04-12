В Центральном районе Петербурга повесился пенсионер

Пожилой мужчина ушел в ванную, связал себе ноги и сунул голову в петлю из электрического провода.

Правоохранительные органы Центрального района устанавливают обстоятельства предполагаемого самоубийства 74-летнего петербуржца.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», пожилой мужчина был обнаружен повешенным на электропроводе в ванной комнате своей квартиры дома 16 по Кавалергардской улице накануне около 18:30 родственниками. Его ноги были связаны брючным ремнем.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Квартира на профилактическом учете в полиции не состоит.