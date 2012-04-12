Жительница Томска угнала грузовик, чтобы навестить родственников

В Томске полицейские задержали по подозрению в угоне автофургона женщину, которая хотела съездить на нем к своим сельским родственникам за триста километров от города.



11 апреля в полицию позвонил работник одной из томских коммерческих организаций и сообщил об угоне автомобиля Isuzu, принадлежащего фирме. Полицейские приступили к поискам злоумышленника.

Сотрудники полиции заметили угнанный автомобиль на трассе Томск-Мельниково. Фургон был остановлен, водителя и пассажира доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств, сообщает РИА Новости.

Женщина захотела съездить в гости к родственнице в село Чажемто и для этого она решила угнать машину фирмы, находящейся неподалеку от ее дома в Томске. Ночью она, сломав замок, проникла в гараж и, угнав фургон, отправилась на нем к месту назначения.

Отдел дознания томской полиции возбудил уголовное дело по статье "Неправомерное завладением автомобилем или иным транспортным средством". Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.



