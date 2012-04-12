В Дагестане помощник военного прокурора убит в Махачкале

В Махачкале в ночь на четверг неизвестные убили помощника военного прокурора Гаджимурата Абдулаева.

По данным оперативников, пятеро неизвестных преступников проникли в дом помощника прокурора Ленинского района дагестанкской столицы, избили его и членов его семьи. Затем они застрелили Ибрагимова, передает "Интерфакс". Родственники Гаджимурата Абдулаева остались живы.

В настояшее время полиция ведет розыск преступников. Оперативники проводят оперативно-следственные действия.