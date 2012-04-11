18,5 лет на двоих получили московские наркоманы за убийство врача в Сергаче

В Нижегородской области суд вынес приговор двум москвичам, напавшим на врачей в их квартире. 40-летний Юрий Плахотин и 38-летний Валерий Белоусов убили заведующего наркологическим отделением городской больницы в Сергаче.

Инцидент произошел суть более года назад. 14 февраля 2011 года двое москвичей-наркоманов ворвались в квартиру, расположенную по улице Советской в городе Сергаче Нижегородской области, где проживала семья врачей.

"Они потребовали от хозяина, работавшего заведующим наркологическим отделением Сергачской ЦРБ, рецепт на приобретение наркотических препаратов. Получив отказ, они нанесли хозяину несколько ножевых ранений, а затем избили его 51-летнюю жену. Связав потерпевших, подельники похитили деньги и ювелирные изделия на сумму свыше 24 тысяч рублей и скрылись. От полученных ранений 54-летний потерпевший скончался", - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в среду.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Суд Платохину назначил наказание в виде 19,5 лет лишения свободы, Белоусову – в виде 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима обоим.