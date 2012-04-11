Дедушку и малолетнюю внучку убили во дворе дома в Пермском крае

В Пермском крае утром в среду, 11 апреля во дворе одного из домов села Платошино Пермского района обнаружены тела малолетней девочки и ее дедушки с признаками насильственной смерти. Ведутся розыски преступника.

Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, его совершивших, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.