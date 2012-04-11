23-летняя мать задушила наволочкой новорожденную и выбросила в выгребную яму

В Волгоградской области следователи нашли мать новорожденного младенца, тело которого было обнаружено в выгребной яме село Червленое Светлоярского района. 23-летняя местная жительница задушила ребенка наволочкой.

"По данным следствия, 22 марта 2012 года подозреваемая приехала к своему приятелю в село Червленое Светлоярского района Волгоградской области. Девушка находилась на последнем сроке беременности. Спустя сутки она в туалете родила ребенка, которого с ее слов задушила наволочкой, положила в пакет и выбросила в туалетную яму. Обнаружили сверток проживающие в этом доме молодой человек и его мать, когда гостья уже уехала. Достав пакет, они увидели в нем новорожденную девочку. Испугавшись ответственности, хозяева решили закопать тело младенца за своим домом. Впоследствии о произошедшем стало известно соседям, которые и сообщили в правоохранительные органы", - сообщает пресс-служба СКР в среду.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела по факту преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) продолжается.