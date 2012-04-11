И на брянщине обнаружены садистки, снявшие избиение девятиклассницы на видео

Брянская полиция оперативно провела проверку жестокого избиения девятиклассницы в городе Сельцо сверстницами, видеосъёмка которого появилась в интернете. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Проверка, ход которой взял на контроль начальник УМВД генерал Валентин Кузьмин, началась сразу после появления видеозаписи в Интернете вечером 9 апреля, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела по делам несовершеннолетних областного управления МВД Маргарита Приходько.

Выездом на место ЧП в Сельцо, в которой приняли участие сотрудники уголовного розыска и службы по делам несовершеннолетних, показала, что заснятый инцидент имел место еще 28 октября прошлого года, передает ИТАР-ТАСС. В избиении участвовали школьницы в возрасте 14-15 лет. Пострадавшая девушка в тот же день обратилась в местную больницу с ушибами и ссадинами и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

Фельдшер медучреждения поставила в известность о побоях правоохранительные органы. Однако от опекуна потерпевшей поступило заявление с просьбой проверку по факту нанесения телесных повреждений не проводить. Она заявила, что ушибы были получены в ходе обоюдной драки с другой девушкой, претензий к которой у пострадавшей нет.

С аналогичным заявлением об отсутствии претензий и просьбой не проводить проверку обратилась в полицию мать второй участницы драки. Тем не менее, продолжила Приходько, следователи провели проверку по факту нанесения побоев, собрали необходимые материалы, которые были направлены в местный участок мирового суда для рассмотрения. Однако заявления от пострадавшей стороны в суд не поступило.

О факте избиения было известно преподавателям и дирекции школы №3 города Сельцо, отметила представитель МВД. По ее словам, в ходе нынешней проверки полицейские опросили пострадавшую девушку и ее опекуна, которые отказались от просмотра видеозаписи и сообщили, что конфликт произошел из-за молодого человека. Но в связи с тем, что благодаря видеозаписи открылись новые обстоятельства происшедшего, полиция проводит повторную проверку по факту нанесения телесных повреждений.

Личности школьниц, принимавших участие в избиении, и свидетели происшествия установлены. Устанавливаются и обстоятельства появления видеозаписи в Интернете; решается вопрос о передаче материалов проверки в брянский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Брянской области. Для защиты интересов несовершеннолетних видеозапись с интернет-портала удалена.

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