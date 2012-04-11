В Веселом Поселке Петербурга ограбили пивной магазин

В Невском районе ограблен магазин «Литра», расположенный в доме 25/1 по проспекту Большевиков.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», накануне в 16:30 двое неизвестных преступников ворвались в магазин и, применив физическую силу, закрыли в подсобном помещении продавца-кассира, 38-летнюю женщину. Затем грабители неустановленным предметом вскрыли кассовый аппарат и похитили 8500 рублей выручки, переносную КТС и скрылись.



Видеонаблюдение в магазине отсутствует.