Врач-логопед детской поликлиники задушила собутыльника подушкой

В Красногвардейском районе раскрыто убийство 62-летнего петербуржца. Он был найден в своей квартире дома 26 по улице Панфилова. В результате проведенного судебно-медицинского исследования установлено, что смерть наступила в результате механической асфиксии.



Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 9 апреля в 22 отдел полиции с явкой с повинной обратилась 49-летняя женщина, логопед одной из Детских городских больниц. Она призналась в том, что 7 апреля около 22:15, находясь в гостях в указанной квартире, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, подушкой задушила собутыльника.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Логопед отпущена под подписку о невыезде.