Школьника из Петродворца обвиняют в вымогательстве у миллиардера и чиновника

17-летнего жителя Петродворца обвиняют в вымогательстве у миллиардера Сулеймана Керимова и главы комитета по энергетике Смольного Владислава Петрова. Как сообщает "Фонтанка", в качестве меры пресечения школьнику избрана подписка о невыезде.



По данным интернет-газеты, известный российский бизнесмен и чиновник Смольного получили на электронную почту письма от некоего анонимного "киллера", который сообщил, что получил заказ на их устранение, однако готов отказаться от его исполнения в случае получения компенсации. Керимову предлагалось выплатить 10 миллионов долларов, с Владислава Петрова требовали лишь один миллион долларов.



Полиция проследила авторство писем и вышла на 17-летнего старшеклассника из Петродворца. В среду рано утром квартира, в которой он живет, была взяла "штурмом" силами полицейских из Москвы и Петербурга.