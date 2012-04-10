В Москве ограбили ювелирный магазин на Профсоюзной улице

На юго-западе Москвы неизвестные ограбили ювелирный магазин, расположенный по адресу: улица Профсоюзная, дом 19. Полиция ищет преступников. Инцидент произошел днем во вторник, 10 апреля.

По сведениям полиции, двое неизвестных вошли в магазин, угрожая оружием продавцам. Преступники забрали ювелирные изделия с витрин и скрылись, передает РИА Новости. В настоящее время устанавливается сумма похищенного.