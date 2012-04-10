Полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили 20 кг героина

В Московской области сотрудники управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков изъяли 20 кг героина. По данным ФСКН России, 46-летний мужчина с наркотиками был задержан во время рейда.

На посту ДПС на Новорязанском шоссе в Раменском районе полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился 46-летний мужчина. Оперативники нашли в машине 60 упаковок с героином, общая масса которого составила 6 кг, передает РБК. Было установлено место проживания водителя. В его квартире оперативники изъяли еще 138 упаковок. В которых находилось в общей сложности около 14 кг наркотика.