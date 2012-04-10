В Москве спортсмена перепутали с инкассатором

В Москве неизвестные прострелили ногу молодому человеку, перепутав его с инкассатором. У юноши отобрали сумку со спортивной формой. Инцидент произошел днем во вторник, 10 апреля, у дома 17 по улице Кржижановского.

Известно, что двое неизвестных в масках напали на случайных прохожих. Одному из них преступники прострелили ногу, передает «Интерфакс». Пострадавший был госпитализирован, ему была сделана операция. В столице был объявлен план «Перехват», полиция ищет нападавших.