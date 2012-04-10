Кучерена встретился с семьей убившего грабителей, им нужна помощь психологов

Семье бизнесмена из Тульской области, на которую в субботу было совершено нападение, окажут психологическую помощь, а детей до школы станет провожать участковый. Дом взят под охрану.



Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов адвокат Анатолий Кучерена, который сейчас находится в Тульской области.

"Я встретился с семьей, поговорил с очевидцами событий. У семьи состояние очень подавленное, им нужна психологическая помощь, и мы договорились, чтобы такая помощь им была оказана, потому что маленькие дети все время плачут, ночью не спят. Комиссия ОП возьмет это на контроль, посмотрим, как это будет организовано", - сказал Кучерена.



Он также сообщил, что дом, где проживает семья, взят под охрану сотрудниками правоохранительных органов. "Уже второй день семью охраняют сотрудники полиции. Была достигнута договоренность, чтобы одну из дочерей до школы и обратно провожал участковый", - добавил член ОП, сообщает РИА Новости. Во время встречи с потерпевшими присутствовали замгубернатора области и глава Следственного комитета региона.



Кучерена также пообщался с исполняющим обязанности начальника полиции Тульской области. "Сейчас на месте мы все посмотрели, пообщались с родственниками, стала понятна картина нападения, и я убежден, что у главы семейства другого пути не было, кроме как убить нападавших, иначе бы неизвестно, чем бы все закончилось. Как говорит дочь, которую избивали, она получила ранения, бандиты могли просто вырезать всю семью", - заявил Кучерена.

Вчера «АН» писали: адвокат Анатолий Кучерена завтра едет в Тулу.

