В Самаре неизвестные совершили вооруженное нападение на инкассаторов

В Самаре сегодня утром вооруженные грабители напали на инкассаторов. Около 07.30 мск на улице Ново-Садовой в Октябрьском районе в Самары в ходе нападения произошла перестрелка.

По предварительным данным, похищено около 8 миллионов рублей, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах города.

Официальных комментариев ГУМВД по Самарской области, а также СУСК по Самарской области РИА пока нет. О состоянии инкассаторов не сообщается.

А в Москве полиция разыскивает преступников, которые сегодня ночью проломили стену банка на юго-востоке столицы и похитили 5 миллионов рублей. Преступление было совершено на улице Энергетическая, 14.