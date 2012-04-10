Следователя взяли с поличным

Вечером 9 апреля оперативники собственной безопасности Главка у дома 35 по Невскому проспекту задержали старшего следователя при получении взятки в 200 тысяч рублей.



Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по г Санкт-Петербургу и Ленинградской области с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч рублей задержали старшего следователя по ОВД Главного следственного управления при ГУ МВД России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Поводом для проведения оперативных мероприятий послужило заявление гражданина, который год назад стал участником ДТП, повлекшего тяжкие телесные повреждения. В ходе доследственной проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Спустя год старший следователь Управления по расследованию преступлений против безопасности дорожного движения ГСУ, который не принимал участие в расследовании данной аварии, связался с одним из ее участников и пообещал возбудить против него уголовное дело, если тот не заплатит ему 350 тысяч рублей. В ходе переговоров стороны сошлись на 200 тысячах рублей.



Сразу после этого мужчина обратился с заявлением в ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Было принято решение о проведении оперативного эксперимента, который увенчался задержанием вымогателя в погонах.