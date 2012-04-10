На проспекте Метаталлистов в Петербурге иномарка сбила ребенка 2,5 лет

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие» ДТП произошло накануне около двух часов дня у дома 63 по проспекту Металлистов. Водитель автомашины Ford Focus, двигаясь задним ходом, совершил наезд на девочку двух с половиной лет. Лиза находилась в сопровождении бабушки.



Девочка на «скорой помощи» доставлена в Детскую больницу имени Раухфуса. Ее здоровью ничто не угрожает.

Водитель иномарки с места ДТП скрылся, но номер автомобиля зафиксирован.