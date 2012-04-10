В Москве преступники проломили стену банка и украли 5 млн рублей

Московская полиция разыскивает преступников, которые сегодня ночью проломили стену банка на юго-востоке столицы и похитили 5 миллионов рублей. Преступление было совершено на улице Энергетическая, 14.



Преступники проникли в помещение аптеки, соседствующей с банком, сломали стену и похитили из кассы финансового учреждения около 5 миллионов рублей, после чего исчезли.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.



