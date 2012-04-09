Кучерена едет в Тулу разбираться с делом об убийстве грабителей

Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов, адвокат Анатолий Кучерена завтра едет в Тулу.



Он планирует встретиться со следователем по делу бизнесмена, который убил бандитов, спасая свою семью.

Ранее глава СК Тульской области Татьяна Сергеева заявила о возможном превышении необходимой самообороны бизнесменом. По ее словам, на это указывает характер ранений, от которых скончались грабители.

Кучерена сказал, что с ее стороны цинично делать подобные заявления, и добавил, что считает необходимым провести служебную проверку, сообщает РИА Новости.

Сегодня официальный представитель Следственного комитета (СК) Владимир Маркин сообщил, что версию о превышении тульским бизнесменом самообороны при защите своей семьи от грабителей не нужно воспринимать как однозначную позицию следствия.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (максимальная санкция - пожизненное заключение).



