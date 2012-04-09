Убийство грабителей: выводы делать пока рано (ВИДЕО)

Следствие выясняет все подробности громкого происшествия в городе Богородицке Тульской области, где 52-летний предприниматель кухонным ножом убил троих грабителей, защищая свою семью.



Все обстоятельства случившегося будут учтены, пообещал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Маркин пояснил, что на состоявшейся сегодня пресс-конференции руководитель СУ СК России по Тульской области "озвучила ряд версий, которые рассматриваются следователями в рамках расследования уголовного дела по факту убийства троих человек при отражении разбойного нападения на семью тульского предпринимателя".

"В частности, убийство могло быть совершено в целях обороны и защиты своей семьи, в состоянии аффекта или из-за превышения пределов необходимой обороны, — пояснил Маркин. — Естественно, в этом контексте в рамках одной из версий были озвучены подробности причинения и характер ран, нанесенных нападавшим. Такая информация воспринята некоторыми журналистами как однозначная позиция следствия о превышении предпринимателем пределов необходимой самообороны".

"Это не совсем так, если не сказать, что это совсем не так!, — заверил Маркин. — Мы прекрасно понимаем, что человек, защищающий свой дом от вооруженных грабителей, не всегда может контролировать свои действия. В такие моменты у человека преобладают инстинкты самосохранения. По-человечески трудно осуждать того, кто бросился на вооруженных грабителей, чтобы защитить себя и свою семью".

Действиям предпринимателя, который пока находится в больнице, пока не дано никакой окончательной квалификации. "Тем не менее есть факт тройного убийства и при его расследовании будут учтены не только уже известные следствию факты, но и другие обстоятельства, предшествовавшие и сопутствовавшие этому преступлению (состояние самого предпринимателя, данные, характеризующие его личность). Кроме того, будут учитываться те обстоятельства, при которых произошло вооруженное ограбление, а также реальность угрозы жизни предпринимателя и членам его семьи", — подчеркнул представитель СК, сообщают «Вести».



Вечером 7 апреля четверо неизвестных ворвались в дом в микрорайоне Октябрьский Богородицка, где находились 52-летний предприниматель и члены его семьи — жена, дочь, невестка и четверо детей: 6-летняя девочка, двое мальчиков в возрасте 3 лет и 1,5-годовалый ребенок. Отражая разбойное нападение, хозяин дома смертельно ранил кухонным ножом троих преступников. Четвертому удалось скрыться, принимаются меры к его задержанию.



